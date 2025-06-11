Севастополь — в числе аутсайдеров по доступности бензина

Севастополь оказался на 75 месте из 85 в рейтинге доступности бензина, составленном РИА Рейтинг. Эксперты сравнили, сколько литров самого популярного топлива — бензина марки АИ-92 — могут купить жители разных регионов России на свою «чистую» среднюю зарплату (после вычета НДФЛ).

Что показывает рейтинг

В Севастополе в апреле 2025 года средняя цена литра бензина АИ-92 составляла 60,75 рубля, а на среднюю зарплату можно было купить 853 литра. Это почти на 40% меньше, чем в среднем по стране — 1385 литров.

Севастополь попал в нижнюю часть рейтинга, где оказались регионы с невысокими доходами населения. Хотя цены на бензин у нас не самые высокие, его доступность оказалась одной из худших в стране — в первую очередь из-за сравнительно низких зарплат.

Где ситуация лучше

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ. Жители этих регионов могут позволить себе от 2000 литров бензина и выше в месяц. В этих субъектах зарплаты традиционно гораздо выше среднего уровня по стране.

Разброс по стране — огромный

Стоимость бензина в разных регионах страны сильно различается. Самая низкая цена на АИ-92 в апреле зафиксирована в Челябинской области — 52,75 рубля за литр. Самая высокая — в Республике Саха (Якутия), где бензин стоит 72,07 рубля за литр.

Однако доступность топлива зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения этой цены с уровнем зарплаты. Например, в северных регионах топливо стоит дорого, но за счёт высоких доходов его можно купить гораздо больше.

В целом по России бензин продолжает дорожать. С декабря 2024 года по апрель 2025-го цена АИ-92 выросла в среднем на 2,4%. В Севастополе рост был незначительным — всего на 0,6%, но на общем положении города в рейтинге это практически не сказалось.

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Дмитрий Островский

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