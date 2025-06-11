В Балаклаве реконструируют водовод

Специалисты увеличивают диаметр водопровода, который идет от Ялтинского кольца до марины и имеет протяженность более 3 км. После окончания работ увеличится пропускная способность водовода, что улучшит ситуацию с водой в Балаклаве.

В процессе реконструкции водоснабжение осуществляется по основному водоводу, то есть, несмотря на работы, у абонентов не отключают воду.

Уже проложено более 300 метров трубы. Реконструкция завершится в декабре.

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