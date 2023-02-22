В Севастополе прошёл Чемпионат по дартсу

В спортивном комплексе «Муссон» провели соревнования среди взрослых.
В меткости упражнялись 23 спортсмена, которые боролись за путёвку на Чемпионат России.
Лучше всех кидают дротики:
Мужчины
🥇1 место – Росенко Сергей;
🥈2 место – Сильченко Дмитрий;
🥉3 место – Беляков Олег;
🥉3 место – Коваленко Сергей.
Женщины
🥇1 место – Журавлёва Наталья;
🥈2 место – Примак Ольга;
🥉3 место – Пэтырники Инга;
🥉3 место – Хиштилова Марина.
Напомним, в Севастополе создали филиал федерации дартс России и провели соревнования по метанию дротиков.