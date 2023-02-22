В Севастополе прошёл Чемпионат по дартсу

В спортивном комплексе «Муссон» провели соревнования среди взрослых.

В меткости упражнялись 23 спортсмена, которые боролись за путёвку на Чемпионат России.

Лучше всех кидают дротики:

Мужчины

🥇1 место – Росенко Сергей;

🥈2 место – Сильченко Дмитрий;

🥉3 место – Беляков Олег;

🥉3 место – Коваленко Сергей.

Женщины

🥇1 место – Журавлёва Наталья;

🥈2 место – Примак Ольга;

🥉3 место – Пэтырники Инга;

🥉3 место – Хиштилова Марина.

Напомним, в Севастополе создали филиал федерации дартс России и провели соревнования по метанию дротиков.