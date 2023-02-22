Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

В Госдуме единогласно поддержали законопроект, приостанавливающий участие РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

В ходе вчерашнего Послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил о решении приостановить участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом, он подчеркнул, что речь идет не о выходе из договора, а только о приостановке участия в нем.

Вопрос включен и в повестку сегодняшнего заседания Совета Федерации. В случае, если документ будет одобрен и там, законопроект отправится на подпись к Путину.

«Проектом федерального закона предусматривается, что Российская Федерация приостанавливает действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года», — сказано в пояснительной записке к документу.

Ольга Сурикова