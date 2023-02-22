В Севастополе простились с активистом Русской весны

В Севастополе 21 февраля простились с активным участником «Русской весны», известным в городе еще с украинских времен пророссийским общественником Константином Зарудневым.

Константин скончался 18 февраля после продолжительной болезни.

Заруднев был известен по событиям обороны Графской пристани летом 2008 года, когда в городе в день рождения адмирала Павла Степановича Нахимова пытались установить памятную табличку в честь «90-летия основания флота Украины». Он был одним из тех, кто активно противостоял этому, а потом был среди тех, кто утопил ее в море.

Отдельно был известен его перфоманс, когда он в январе 2010, будучи депутатом Ленинского района, сжег на площади Нахимова свой украинский паспорт – в знак протеста против присвоения звания Героя Украины Степану Бандере.

Константин Заруднев был несменным редактором раздела политика на Севастопольском форуме, где и формировался костяк «Русской весны».

Ольга Сурикова