В Севастополе прошло Первенство города по художественной гимнастике в групповых упражнениях

В воскресенье, 19 июня, в зале спортивного комплекса «Муссон» состоялось Первенство Севастополя по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

На ковер вышло 15 коллективов, самая старшая возрастная категория – юниорки, являющиеся кандидатами в мастера спорта. В рамках состязаний проходит отбор в сборную Севастополя, которая будет представлять наш город на официальных Всероссийских соревнованиях, Первенствах ЮФО и России. Место в команде получат ребята занявшие первые места.

Ближайшие соревнования, на которых выступят севастопольские команды, состоящие из кандидатов в мастера спорта, пройдут с 4 по 10 июля в Кисловодске. В рамках этих Всероссийских соревнований наши девушки будут подтверждать свои спортивные разряды.

В одной из спортивных школ Севастополя может появиться пляжное регби.

Фото: пресс-служба ГАУ «ЦСП СКС»

Дмитрий Островский