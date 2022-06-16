В одной из спортивных школ Севастополя может появиться пляжное регби

В минувшую субботу в Севастополе впервые прошел первый в истории севастопольского регби Чемпионат ЮФО по пляжной разновидности этого спорта, где наш город принимал спортсменов из разных регионов юга России.

Торжественную часть соревнований открывала заместитель начальника управления по делам молодежи и спорта Мария Бляхер. Наш корреспондент пообщался с ней о том какие приоритеты ставит перед собой наш город в контексте развития пляжного регби.

Коль мы на межрегиональных соревнованиях скажите, что важнее и выгодней для севастопольских спортсменов принимать межрегиональные и всероссийские соревнования или самим выезжать?

В спорте есть мнение, что когда мы принимаем соревнования у себя, то моральный настрой у наших команд повышается, проще, когда родные стены тебе помогают. С другой стороны, для субъекта это большая ответственность потому что нужно поддерживать высокую планку. Это всегда большая ответственность для организационного комитета от начала приезда первой команды, до того момента, когда провожаем последний автобус со спортсменами.

Поэтому здесь важно и у себя принимать соревнования, чтобы знали наш город, какие тут условия, чтобы появлялись формальные и неформальные связи, но также важно и выезжать.

Как вы считаете стадиона летних видов спорта достаточно для развития наших спортсменов на данном этапе?

Для пляжных видов спорта – это сейчас просто грандиозный объект, и мы будем его, в спортивном смысле, масштабировать и загружать, дозагружать новыми видами спорта. В прошлом году мы открыли дисциплину в спортивной школе «пляжный футбол».

Безусловно Крым и Севастополь, как никто подходят для развития пляжных видов спорта, а может ли регби рассчитывать на такое «пляжное» отделение в спортшколе?

Отделение – это большое, это вид спорта. Количество дисциплин в отделениях зависит от приоритетов региона. Думаю, безусловно, на ряду с классическим и регби – 7 пляжное регби получит свое достойное место в системе спортивных организаций Севастополя.

Как считаете, как развивается сейчас регби в целом, есть ли смысл создавать новые подразделения в спортивных школах?

Регби один из самых динамично развивающихся и, наверное, немножко повезло виду спорта потому что такого руководства, как у регби, даже в базовых видах спорта не всегда есть.

Формируется команда, формируется команда молодых тренеров и судей – это тоже очень важно потому что свою семью самим и нужно растить.

Хочется, чтобы у нас все самые сильные сборные России встречались именно в Севастополе, чтобы вся страна знала, что Севастополь является мощной точкой развития регби.