В Севастополе полиция призвала не оставлять детские коляски в подъездах

В этот раз история закончилась удачно

В Севастополе полицейским удалось быстро раскрыть кражу детской коляски из подъезда многоквартирного дома в Ленинском районе.

С заявлением о пропаже детского транспортного средства стоимостью 20 тысяч рублей обратилась молодая местная жительница. Она рассказала, что обнаружила его отсутствие в подъезде на следующий день.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 19-летний житель города. Он рассказал, что продал коляску случайному прохожему, а вырученные деньги потратил.

Украденное удалось вернуть законной владелице, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу, ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

«Не следует оставлять детские коляски в подъездах или около своих домов на ночь, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство, забирайте коляску домой. Храните документы, полученные вами при покупке детской коляски. Если документов, по какой-либо причине нет, сфотографируйте серийный номер коляски (он чаще всего располагается на раме и его вписывают в гарантийный талон)», — порекомендовали в полиции молодым родителям.

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Ольга Сурикова