В Севастополе офицер сделал предложение девушке на выпускном в Нахимовском училище

Свидетели с восхищением отзываются о поступке черноморца

В Севастополе 19 июня в Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище им. П.С.Нахимова прошел выпускной, на котором присутствовали руководители города, флота, депутаты Госдумы.

Из стен училища в этом году выпустилось 199 лейтенантов и 32 мичмана.

Выпускники получили поздравления, в том числе от губернатора города Михаила Развожаева и командующего Черноморским флотом Игоря Осипова.

Губернатор вручил выпускникам погоны и кортики. После присвоения воинских званий прошел ритуал прощания выпускников с Боевым знаменем училища.

Во время торжественной церемонии молодой офицер сделал своей возлюбленной предложение. Фото трогательного момента быстро облетело соцсети, под ними появлялись комментарии с добрыми пожеланиями молодым.

После завершения первого офицерского отпуска лейтенанты и мичманы приступят к прохождению службы на кораблях и в частях ВМФ на Северном, Тихоокеанском, Балтийском, Черноморском флотах и на Каспийской флотилии.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя