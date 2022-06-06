В Севастополе объявлены места и время публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки

На сайте правительства Севастополя появилось объявление о проведении публичных слушаний по проекту землепользования и застройки Севастополя.

Перед началом слушаний будет проведена демонстрация документации посредством экспозиции проекта с 11 по 17 июня по следующим адресам:

ул. Рабочая, д. 2; ул. Леваневского, д. 24; ул. Ленина, д. 25; пр-кт Октябрьской революции, д. 8; пгт. Кача, ул. Нестерова, д. 5; с. Орлиное, ул. Тюкова, д. 42; с. Терновка, ул. Ленина, д. 7; с. Андреевка, ул. Центральная, д. 24; г. Инкерман, ул. Шевкопляса, д. 37; ул. Новикова, д. 14; с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 82.

Посещать экспозицию и проконсультироваться будет можно с субботы по понедельник с 10:00 – 15:00, а со вторника по пятницу с 10:00 – 16:00.

Сами обсуждения в очном формате пройдут с 20-23 июня в каждом районе. На одно село или район города правительство выделило по три часа. Прийти и обсудить документ, утверждающий территориальные зоны и правила их застройки, можно с 18:00 до 21:00 по следующим адресам:

20 июня в Качинском, Верхнесадовском, Андреевском, Нахимовском внутригородских муниципальных образованиях:

пгт. Кача, ул. Первомайская, 1; с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 82; с. Андреевка, ул. Центральная, д. 24; ул. Рабочая, д. 2.

21 июня в Орлиновском, Балаклавском, Терновском, Инкерманском внутригородских муниципальных образованиях:

с. Орлиное, ул. Тюкова, д. 63; ул. Новикова, д. 14; с. Терновка, ул. Ленина, д. 7; г. Инкерман, ул. Раенко, 1.

22 июня в Гагаринском внутригородском муниципальном образовании встреча пройдет по адресу: ул. Павла Корчагина, 1.

23 июня в Ленинском внутригородском муниципальном образовании встреча пройдет по адресу: ул. Ленина, 25.

Департамент архитектуры и градостроительства подчеркивает, что предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний вправе подавать:

1) посредством официального сайта Департамента архитектуры и градостроительства города

Севастополя с 11 июня по 23 июня 2022 г.;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания (собраний) участников

публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес организатора с 11 июня по 23 июня 2022 г. в рабочие дни с 9

часов до 18 часов по адресу: г. Севастополь, ул. Рабочая 5а;

4) посредством записи в книге (журнале) учета предложений и замечаний посетителей

экспозиции (экспозиций) в течение срока проведения экспозиции (экспозиций) проекта

с 11 июня 2022 г. по 17 июня 2022 г.

Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с указанием

наименования проекта и четкой формулировкой сути замечания, предложения.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату

рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с

приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также

представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства,

помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,

соответственно из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты

капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального

строительства.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных

сведений внесенные им предложения и замечания не рассматриваются.

Напомним, на первом в 2022 году аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил до конца года завершить работы по подготовке генплана, ПЗЗ (Правил землепользования и застройки) и обновленной стратегии социально-экономического развития.

Дмитрий Островский