В Севастополе объявлены места и время публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки

На сайте правительства Севастополя появилось объявление о проведении публичных слушаний по проекту землепользования и застройки Севастополя.
Перед началом слушаний будет проведена демонстрация документации посредством экспозиции проекта с 11 по 17 июня по следующим адресам:
- ул. Рабочая, д. 2;
- ул. Леваневского, д. 24;
- ул. Ленина, д. 25;
- пр-кт Октябрьской революции, д. 8;
- пгт. Кача, ул. Нестерова, д. 5;
- с. Орлиное, ул. Тюкова, д. 42;
- с. Терновка, ул. Ленина, д. 7;
- с. Андреевка, ул. Центральная, д. 24;
- г. Инкерман, ул. Шевкопляса, д. 37;
- ул. Новикова, д. 14;
- с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 82.
Посещать экспозицию и проконсультироваться будет можно с субботы по понедельник с 10:00 – 15:00, а со вторника по пятницу с 10:00 – 16:00.
Сами обсуждения в очном формате пройдут с 20-23 июня в каждом районе. На одно село или район города правительство выделило по три часа. Прийти и обсудить документ, утверждающий территориальные зоны и правила их застройки, можно с 18:00 до 21:00 по следующим адресам:
20 июня в Качинском, Верхнесадовском, Андреевском, Нахимовском внутригородских муниципальных образованиях:
- пгт. Кача, ул. Первомайская, 1;
- с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 82;
- с. Андреевка, ул. Центральная, д. 24;
- ул. Рабочая, д. 2.
21 июня в Орлиновском, Балаклавском, Терновском, Инкерманском внутригородских муниципальных образованиях:
- с. Орлиное, ул. Тюкова, д. 63;
- ул. Новикова, д. 14;
- с. Терновка, ул. Ленина, д. 7;
- г. Инкерман, ул. Раенко, 1.
22 июня в Гагаринском внутригородском муниципальном образовании встреча пройдет по адресу: ул. Павла Корчагина, 1.
23 июня в Ленинском внутригородском муниципальном образовании встреча пройдет по адресу: ул. Ленина, 25.
Департамент архитектуры и градостроительства подчеркивает, что предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний вправе подавать:
1) посредством официального сайта Департамента архитектуры и градостроительства города
Севастополя с 11 июня по 23 июня 2022 г.;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания (собраний) участников
публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес организатора с 11 июня по 23 июня 2022 г. в рабочие дни с 9
часов до 18 часов по адресу: г. Севастополь, ул. Рабочая 5а;
4) посредством записи в книге (журнале) учета предложений и замечаний посетителей
экспозиции (экспозиций) в течение срока проведения экспозиции (экспозиций) проекта
с 11 июня 2022 г. по 17 июня 2022 г.
Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с указанием
наименования проекта и четкой формулировкой сути замечания, предложения.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с
приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
соответственно из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных
сведений внесенные им предложения и замечания не рассматриваются.
Напомним, на первом в 2022 году аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил до конца года завершить работы по подготовке генплана, ПЗЗ (Правил землепользования и застройки) и обновленной стратегии социально-экономического развития.
Дмитрий Островский