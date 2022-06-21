В Севастополе будут судить адвоката за мошенничество

Хотел заработать на клиенте без договора

В Севастополе направлено в суд уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты города. Он обвиняется в покушение на мошенничество, сообщает пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю

«Следствием установлено, что 18 мая 2022 года адвокат сообщил гражданину, который обратился к нему за юридической помощью, несоответствующие действительности сведения о возможности избежания привлечения к уголовной ответственности путем передачи должностным лицам в качестве взятки денежных средств в размере 50 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

За свои услуги посредника адвокат потребовал также 50 тысяч рублей, при этом соглашение об оказании юридической помощи не было подписано.

Однако гражданин обратился с заявлением в следственный отдел Следкома и сообщил о незаконности поступивших ему предложений.

Адвокат был задержан сотрудниками службы ФСБ в момент передачи денег.

Следствием собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.

Напомним, в Севастополе адвокат получил срок за попытку похитить у своего клиента 150 тыс. рублей под предлогом передачи взятки.

Ольга Сурикова