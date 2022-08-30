В Севастополе прошел Кубок командующего ЧФ по боксу

Севастопольская команда стала первой на Кубке командующего ЧФ по боксу, который прошел 27 августа на базе Филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.



Кубок в 3 раз проводился в Севастополе. Соревнования торжественно открыл ВРИО Командующего Черноморским флотом Вице-адмирал Виктор Соколов.



В соревнованиях приняли участие спортсмены из Ростова, Омска, Донецка. Севастополь на турнире представляли ведущие спортсмены СШОР 4 и БК «Фиолент». На ринг вышли 7 пар боксеров.



Кубок взяла команда из нашего города.

Напомним, в Севастополе впервые прошёл Кубок командующего ЧФ по регби среди детей.