В Севастополе ночью спасли мужчину с разбитой головой в районе пляжа Инжир

В Севастополе в ночь на 30 августа проводились спасательные работы с оказанием помощи отдыхающему, который повредил голову на одном из пляжей Балаклавы.

Вызов на пульт оперативного дежурного ГКУ Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты поступил в 00:14. Мужчина, получивший травму головы, не мог самостоятельно выбраться из труднодоступного места пляжа Кабельный в районе Инжира.

Спасатели нашли пострадавшего, на катере эвакуировали его из труднодоступного места и передали бригаде скорой помощи. Работы были завершены в 01:08.

Напомним, в Севастополе пришлось спасать отдыхающих с дикого пляжа в парке Победы.

Ольга Сурикова