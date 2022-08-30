ЛДПР добивается индексации пенсий работающих пенсионеров

ЛДПР давно выступает за то, чтобы работающим пенсионерам вернули индексацию пенсий. В связи с этим, в Госдуму внесен законопроект о перерасчёте страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента.

Законопроект подготовлен группой депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с Председателем партии Леонидом Слуцким

Согласно пояснительной записке к законопроекту «О страховых пенсиях», предлагается новый механизм перерасчета. Заключается он в следующем: при назначении страховой пенсии применяется коэффициент 3, однако партийцы предлагают с 1 января следующего года рассчитывать страховую пенсию по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента десять вместо трех.

Кроме этого, депутаты ЛДПР выступают за возобновление с 1 января 2023 года индексации их страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии.

«В настоящее время мы видим социальную несправедливость по отношению к нашим пенсионерам. После выхода на пенсию люди продолжают работать не от того, что не хотят отдыхать, а вынуждены помогать детям, внукам. Если посмотреть на пожилых граждан за границей, которые могут себе позволить путешествовать по миру, выйдя на пенсию, нашим пенсионерам об этом остается только мечтать. Люди продолжают работать и ждать нормального перерасчета и индексации пенсии. Законопроект, предоставленный коллегами на рассмотрение в Госдуму, позволит восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров и повысить уровень их материального благосостояния», — уверен вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

А пока в отношении работающих пенсионеров действующее пенсионное законодательство содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, с чем ЛДПР не согласна.

Кристина Ветер

Фото: Анастасия Ильина