В Севастополе впервые прошёл Кубок командующего ЧФ по регби среди детей

В это воскресенье, 7 августа, в Севастополе впервые прошёл Кубок командующего Черноморским флотом по регби среди детских команд.

Стадион парка «Патриот» принял 6 севастопольских команд. Организаторами праздника детского спорта стали клуб «Черноморец» совместно с Севастопольской городской федерацией регби.

Ребята получили ценные призы: медали, кубки, грамоты. Также участники получили брендированные футболки.

Со стартом соревнований спортсменов поздравил зам командующего Черноморским флотом Олег Хоменко. Планируется, что Кубок командующего по регби среди детей станет в Севастополе регулярным.

Дмитрий Островский

Фото: Клуб «Черноморец»