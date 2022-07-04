В Севастополе прошел «Кубок дружбы» по регби-7



На стадионе 200-летия Севастополя соревновались как женские так и мужские команды.



Встречи проходили по правилам регби- 7. Участие принимала женская команда из Усть-Лабинского лицея, а также две мужские команды из Республики Крым. Севастополь представляли: регбийный клуб «Чайка», ДЮК «Лидер», команда спортивной школы № 5, а также женская сборная.



Места распределились следующим образом

Девушки 2008-2009:

🥇Сборная Севастополя

🥈Усть-Лабинский Лицей Девушки

2005-2006:

🥇Лидер

🥈 Чайка

Мужчины:

🥇Баркас

🥈Крым 1

🥉Крым 2/шторм

Напомним, в Севастополе на стадионе летних видов спорта в Парке Победы впервые прошел Чемпионат ЮФО по пляжному регби.

Дмитрий Островский