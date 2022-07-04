В Севастополе прошел «Кубок дружбы» по регби-7

На стадионе 200-летия Севастополя соревновались как женские так и мужские команды.
Встречи проходили по правилам регби- 7. Участие принимала женская команда из Усть-Лабинского лицея, а также две мужские команды из Республики Крым. Севастополь представляли: регбийный клуб «Чайка», ДЮК «Лидер», команда спортивной школы № 5, а также женская сборная.
Места распределились следующим образом
Девушки 2008-2009:
🥇Сборная Севастополя
🥈Усть-Лабинский Лицей Девушки
2005-2006:
🥇Лидер
🥈 Чайка
Мужчины:
🥇Баркас
🥈Крым 1
🥉Крым 2/шторм
Напомним, в Севастополе на стадионе летних видов спорта в Парке Победы впервые прошел Чемпионат ЮФО по пляжному регби.
Дмитрий Островский