В Севастополе на хозяйку квартиры завели дело за присвоение вещей постояльцев

Девушке могут грозит исправительные работы

В Севастополе 21-летняя девушка задержана по подозрению в самоуправстве. На нее завели уголовное дело за присвоение вещей своих квартиросъемщиков.

Девушка, являясь арендодателем квартиры, решила присвоить личные вещи своих квартирантов в качестве оплаты за используемую жилплощадь. Они, в свою очередь, обнаружив пропажу имущества стоимостью 18 тысяч рублей, обратились в полицию.

Хозяйку задержали. Ей теперь грозит штраф, исправительные работы или арест на срок до шести месяцев.

Напомним, в Севастополе арестована пожилая местная жительница, которая распродала имущество своего квартиросъемщика, пока он находился в больнице.

Ольга Сурикова