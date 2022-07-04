В Балаклаве слушился крупный ландшафтный пожар

Сухая трава вспыхивает мгновенно

В Балаклаве днем 3 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главка МЧС от очевидцев поступило сообщение, что в районе бульвара Гидронавтов горят трава, кустарники.

По прибытии информация о возгорании подтвердилась.

«На тушение подано два ствола высокого давления. По предварительной информации, площадь пожара составляет 700 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.

Обошлось без пострадавших.

Напомним, в Севастополе начался пожароопасный период и уже не первый раз вспыхивает трава.

Ольга Сурикова