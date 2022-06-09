В Севастополе впервые пройдет Чемпионат ЮФО по пляжному регби

В Севастополе, в эту субботу, 11 июня, на стадионе летних видов спорта в Парке Победы, впервые пройдет Чемпионат ЮФО по пляжному регби.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольской городской федерации регби, в соревнованиях примут участие 6 команд из Таганрога, Республики Крым и Севастополя. Наш город представит сборная команда, а также коллективы из Нахимовского училища.

«Участие примут 6 команд из разных регионов Южного федерального округа. Проведена жеребьёвка, сформирован график проведения соревнований, которые начнутся в субботу, в 12:00. Судить соревнования приедет специалист Всероссийской категории. Приглашаем всех желающих – вход свободный», — сообщила руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

В прошлом году Чемпионат ЮФО по пляжному регби проходил в Феодосии. На них севастопольский регбийный клуб «Чайка» занял III место.

Напомним, в минувшее воскресенье на стадионе летних видов спорта в Парке Победы прошел Чемпионат Севастополя по пляжному регби.

Дмитрий Островский