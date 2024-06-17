В Севастополе прошел Чемпионат по пляжному регби

16 июня на стадионе летних видов спорта в парке Победы прошел Чемпионат города Севастополя в дисциплине регби-пляжное среди мужчин 17 лет и старше. Турнир стал отборочным этапом для формирования сборной команды города Севастополя, а значит накал страстей был обеспечен!

Перед началом соревнований спортсменов поприветствовал главный специалист отдела по развитию спорта высших достижений Управления спорта города Севастополя Василий Иванович Хандога, пожелав удачи и ярких побед.

В результате упорной борьбы «золото» Чемпионата завоевала команда «Баркас»! Серебряные медали достались команде «Бастион», а бронзу вырвала команда «Шторм»!

Поздравляем команды «Баркас», «Бастион» и «Шторм», а также их тренера Козыря Эдуарда Мирославовича с заслуженными наградами! Желаем ребятам не останавливаться на достигнутом и продолжать совершенствовать свое мастерство!

«Чемпионат города — это важнейшее событие для каждого спортсмена, — отметила Наталья Самойленко, директор Севастопольской городской федерации регби. — Тренерский состав внимательно следит за ходом игры, чтобы оценить уровень подготовки ребят, выявить сильнейших и сформировать сборную города Севастополя для участия в соревнованиях более высокого уровня. Именно на таких турнирах, как Чемпионат города, спортсмены могут проявить себя, получить спортивный разряд и продвинуться на пути к своей мечте».

Федерация выражает благодарность за помощь в организации соревнований Управлению спорта города Севастополя и Центру спортивной подготовки сборных команд города Севастополя.

Фото Юлии Блоцкой