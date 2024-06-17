Развожаев отчитал чиновников за «футбол» с обращениями жителей Севастополя, которые пострадали от сильного ливня

В ходе аппаратного совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев отдельно уделил внимание, как отрабатывались жалобы севастопольцев на подтопления во время дождя в ночь на 15 июня.

Он отметил, что некоторые обращения ходили по кругу от дептранса к водоканалу и обратно.

«Мы работаем для людей, поэтому работать с обращениями надо тщательно, если люди обращаются с проблемой — нужно помочь ее решить, а не заниматься «футболом» или отписками. То, что я увидел в ответах некоторых ведомств, просто недопустимо. Поэтому еще раз прошу всех внимательно прорабатывать все поступающие обращения», — написал по окончанию совещания глава города в своем Telegram-канале.

Напомним, в Севастополе главы ведомствах отчитались, что спустя два дня удалось устранить все последствия сильного ливня.

Ольга Сурикова

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