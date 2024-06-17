В Севастополе директор фирмы осужден за вырубку деревьев вдоль реки Кача во время строительства дамбы

В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о незаконной рубке деревьев в особо крупном размере вдоль русла реки Качи.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, виновным признан гендиректор коммерческой организации.

Судом установлено, что в 2018 году подрядчик по госконтракту при строительстве берегозащитных дамб, не имея разрешения вырубил растения вдоль русла реки Качи в селе Вишневом. Таким образом, было уничтожено 414 деревьев породы тополь, вяз, ольха, ива, акация, клен. Севастополю причинен ущерб в размере свыше 1,2 млн рублей.

В дальнейшем контракт расторгнут, строительство дамб выполнено иными подрядными организациями.

Виновному назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Ущерб возмещен в полном объеме.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту вырубки 16 дубов на территории Орлиновского лесничества.

Ольга Сурикова

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