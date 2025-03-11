В Севастополе пропала девочка подросток

Полиция Севастополя разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю Александру Любимову

Девочка, 2008 года рождения, 8 марта около 9 часов утра ушла из дома и не вернулась до настоящего момента.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы длинные рыжие.

Была одета: кофта черного цвета, юбка короткая черного цвета, берцы черные.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о девочке, обращаться в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району, тел. 102,738-700, 738-701 или каналами электронной почты: 9202dch@mvd.ru.

Напомним, недавно в Севастополе разыскивали троих сбежавших из дома подростков. Их обнаружили в ТРЦ Симферополя.

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Ольга Сурикова