Жители бухты Казачьей просят пересмотреть расписание маршрута №195, чтобы дети успевали в школу

Жители бухты Казачьей, чьи дети учатся в школе «Экотех», обратились в письме к ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя» с просьбой вернуть старое расписание маршрута №195, чтобы их дети успевали к началу занятий.

Родители в своем обращении отметили, что это единственный безальтернативный маршрут из бухты Казачьей, который останавливается возле школы «Экотех». И так как было изменено расписание, люди вынуждены возить детей сами на уроки, что и приводит к пробкам.

В свою очередь, в Дирекции, со ссылкой на информацию перевозчика, обратившейся маме ответили, что смещение «расписания движения маршрута произошло по причине возможных заторовых ситуаций на улично-дорожной сети города в утренний «час пик».

«Это расписание вообще не соответствует запросам жителей, для кого этот общественный транспорт туда и ходит. У нас дети не могут доехать в школу. Соответственно, это мы, те родители, которые стоят в этих пробках. Все выезжают, каждый своего ребенка везет в школу. И как раз пробки возникают, потому что мы едем туда», — пишет нам родительница.

На просьбу жителей микрорайона увеличить количество рейсов указанного маршрута в Дирекции сообщили, что «действующее расписание составлено исходя из объёмов закупленных рейсов в рамках доведённого финансирования на пассажирские перевозки, а также принимая во внимание работy социальных учреждений и сложившийся пассажиропоток».

Также в письме рекомендовано просьбу об увеличении количества рейсов направлять по другому адресу: «С целью недопущения социального недовольства вопрос необходимо решать через муниципалитет, чтобы

учесть интересы всех пассажиров в сложившейся сиryации.

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Ольга Сурикова