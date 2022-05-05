В Севастополе прокуратура требует устранить нарушения в работе детских садиков

Заведующим вынесены представления
В Нахимовском районе Севастополя прошла проверка по соблюдению требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и охране здоровья в детских садах.
Ведомством установлено, что в некоторых дошкольных учреждениях не укомплектованы медицинские кабинеты и не хватает наборов для оказания первой помощи.
В производственных помещениях пищеблоков отсутствовали на окнах москитные сетки, что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований.
Также отсутствуют рециркуляторы воздуха.
Кроме того, обнаружены нарушения условий хранения продуктов питания.
Прокурор района заведующим детскими садами №№ 5, 27, 29, 36 и 124, а также государственным бюджетным образовательным учреждением «Образовательный центр им. В.Д. Ревякина» внес представления об устранении выявленных нарушений законодательства.
Напомним, это уже не первый раз, когда прокуратурой выявляются нарушения в детских садах города.
Ольга Сурикова