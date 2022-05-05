В Белгородской области обстрелами повреждены 5 домов

Обстрелы продолжались все утро

Сегодня, 5 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что со стороны Украины идет обстрел сел руководимого им региона.

В частности, снова были обстреляны Журавлевка и Нехотеевка. Согласно докладу, в последнем селе разрушен дом и гараж. Эта информация была им опубликована в Telegram по состоянию на 10 утра с уточнением, что обстрел продолжается.

«Есть повреждения линий электропередач, 5 домовладений, из которых один дом сильно разрушен. Пострадавших среди мирного населения нет», — сообщил белгородский губернатор около полудня.

Он отметил, что «обстрел территории со стороны Украины прекратился». И в ближайшее время будут проводиться работы по восстановлению подачи электроснабжения.

Напомним, с начала военной спецоперации на Украине села Белгородской области периодически обстреливаются, пострадали уже несколько домов и социальных объектов.

Ольга Сурикова