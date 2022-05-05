В Севастополе привлекли к ответственности главу управляющей компании

Административной

В Севастополе привлечен к административной ответственности руководитель управляющей компании ООО «Градстройсервис» за нарушения жилищно-коммунального законодательства.

Проверка компании проводилась районной прокуратурой.

«Установлено, что в нарушение требований закона средний размер размещенных характеристик многоквартирных домов, находящихся в управлении указанного юридического лица, в ГИС ЖКХ по данным объективного контроля составляет лишь 54%», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона. Также в отношении директора управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении за размещение информации не в полном объеме в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

«Рассмотрев материалы дела, мировой судья судебного участка № 19 привлек виновное должностное лицо к административной ответственности», — заключили в ведомстве.

Напомним, в Севастополе в отношении бывшего генерального директора ООО «Управляющая компания» заведено уголовное дело.

Ольга Сурикова