Детские сады Севастополя работают с нарушениями

В ряде случаев установлены факты несоответствия фактического рациона питания воспитанников детских садов утвержденному примерному меню. Допускалось повторение одних и тех же блюд в течение 3 дней, не проводилась дезинфекция в пищеблоках, посуда с суточными пробами не маркировалась, перечислило ведомство проблемные вопросы.

В частности, в 17 детских садиках выявлены нарушения санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Они выразились в антисанитарии на пищеблоках и таком же состоянии содержались помещения пищеблоков и места детьми пищи. Не соблюдались правила обработки посуды и инвентаря, а также требования к условиям труда персонала, занимающегося организацией питания.

По указанным нарушениям внесено 17 представлений руководителям детских садов и индивидуальным предпринимателям.

Также в 14 детских садах нашли нарушения требований законодательства об обеспечении безопасности. В одном из них необходима установка системы охранной сигнализации, в 11 – не исполнялись требования противопожарного законодательства.

«Кроме того, прокурором Нахимовского района г. Севастополя внесен протест на Положение о родительском комитете ГБДОУ «Детский сад № 5», которое обязывало родителей воспитанников оказывать финансовую помощь для улучшения материально-технического состояния учебного заведения и предоставляло возможность руководству детского сада взимать денежные средства и получать услуги материального характера со стороны родителей. Протест рассмотрен и удовлетворен. Нормативный акт приведен в соответствие с законом», – информирует ведомство.

Выявлены были и нарушения прав детей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, прокурором Ленинского района установлено, что в ГБДОУ «Детский сад № 21» не разработана индивидуальная программа реабилитации или абилитации воспитанника, который является ребенком-инвалидом и нуждается в занятиях по адаптированной программе для обучающихся с задержкой психического развития.

Аналогичные нарушения выявлены в ГБДОУ «Детский сад № 3», ГБДОУ «Детский сад № 14», ГБДОУ «Детский сад № 24».

Всего в ходе проведенной проверки прокурорами внесено 30 представлений руководителям дошкольных образовательных учреждений города, которые удовлетворены.

«По результатам их рассмотрения приняты меры к устранению нарушений законодательства, 36 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Также возбуждено 7 дел об административном правонарушении. По результатам рассмотрения трех из них виновные лица уже привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 11 тыс. рублей. Рассмотрение оставшихся материалов находится на контроле прокуратуры», – подытожили в прокуратуре.