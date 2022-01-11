Происшествия

В Севастополе прокуратура проверит перевозчика после ДТП с детьми

11-01-2022
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Пострадали пассажиры автобуса №94
 
Прокуратура Севастополя начала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и троллейбуса, в котором пострадало трое детей. Ребята 9, 11 и 12 лет.
 
В пресс-службе ведомства сообщили, что юные пассажиры были доставлены в больницу с ушибами и растяжениями для осмотра, госпитализация им не потребовалась.

«Прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности перевозчика», — уточнили в надзорном ведомстве.

Также отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ольга Сурикова

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