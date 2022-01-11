В Севастополе прокуратура проверит перевозчика после ДТП с детьми

Пострадали пассажиры автобуса №94
Прокуратура Севастополя начала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и троллейбуса, в котором пострадало трое детей. Ребята 9, 11 и 12 лет.
В пресс-службе ведомства сообщили, что юные пассажиры были доставлены в больницу с ушибами и растяжениями для осмотра, госпитализация им не потребовалась.
«Прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности перевозчика», — уточнили в надзорном ведомстве.
Также отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ольга Сурикова