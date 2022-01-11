В Севастополе начала расти заболеваемость коронавирусом

Умер 38-летний пациент

В Севастополе по состоянию на 11 января зарегистрированы 73 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

94 человека выписаны после выздоровления.

Умерли 6 человек в возрасте от 38 до 98 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 366 человек.

В настоящий момент выздоровели 50 626 человек, 1 879 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 11 января сделали прививку от коронавируса 276 494 человека. Второй этап вакцинации прошли 264 182 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 11 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Напомним, еще вчера, 10 января, в правительстве докладывали о том, что заболеваемость коронавирусом в Севастополе остановилась на отметке 60 человек в сутки.