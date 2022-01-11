В Севастополе может появится второй оптово-распределительный центр

Правительство Севастополя совместно с предполагаемыми инвесторами рассматривает возможность строительства второго оптово-распределительного центра. Об этом ТАСС сообщила заместитель губернатора Мария Литовко.

«Вопрос рассматривается. Более того, уже два инвестора хотят ОРЦ построить, и мы с каждым из них отрабатываем. <…> Сейчас пока подбирается площадка. Вопрос — в техприсоединениях и маркетинговых составляющих самого инвестора», — сказала Литовко.

По мнению федеральных властей, строительство оптово-распределительных центров (ОРЦ) позволит замедлить рост цен на продукты в Крыму и Севастополе, в связи с чем в июле 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке строительства таких центров в Крыму. Это решение позволит создавать ОРЦ на полуострове на льготных условиях.

Литовко также рассказала, что в Севастополе уже решен вопрос по строительству одного оптово-распределительного центра. ООО «УК Совфрахт» планирует построить в Севастополе логистический комплекс за 14 млрд рублей в рамках концессионного соглашения с властями.

При строительстве данного ОРЦ рассматривается вопрос частичного хранения невоенного имущества Минобороны и коммерческой деятельности. На базе центра будут храниться свежие фрукты и овощи, мясо, птица, молоко и молочные продукты, рыбопродукты, бакалея, напитки.

Потенциальный годовой объем грузооборота объекта — до 400 тыс. тонн, возможный объем единовременного хранения товаров — до 5 тыс. тонн, торгово-складская площадь ОРЦ составит до 10 тыс. кв. м, производственная — до 1 тыс. кв. м.

Создание второго ОРЦ пока находится в стадии рассмотрения в связи с проведением инвесторами маркетинговых исследований.

Напомним, о создании оптово-распределительного центра в Севастополе говорили еще в 2018 году, тогда бывший руководитель главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников сообщал, что пакет документов для выделения земли будет готов в течении 2 недель.

Далее, в марте 2019 года, Кирпичников сообщал, что в течение недели в Севастополе должна быть завершена подготовка и межевание земельного участка под строительство оптово-распределительного центра.

В марте 2020 года, ТАСС сообщало, что в Севастополе оптово-распределительный склад построят на участке в районе Камышового шоссе

Дмитрий Островский