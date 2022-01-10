В Севастополе при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали трое детей

Дети доставлены в больницу

В Севастополе 10 января произошло столкновение городского автобуса и троллейбуса, в котором пострадали юные пассажиры. ДТП произошло в 12:25 на проспекте Генерала Острякова, в районе дома 233.

«Водитель городского автобуса 1975 года рождения не выбрал безопасную дистанцию в движении и совершил столкновение с городским троллейбусом», — сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД по Севастополю Мария Нажа.

В результате происшествия трое пассажиров автобуса девяти, одиннадцати и двенадцати лет получили травмы и доставлены в детскую городскую больницу.

Ольга Сурикова