В Севастополе пройдут выборы в 8 муниципалитетов

Выборы в Гагаринский и Ленинский муниципалитеты прошли в 2020 году

17,18,19 сентября 2021 года севастопольцы изберут депутатов 8 муниципальных советов.

Об этом «Севкору» рассказали в Севгоризбиркоме.

Так, 28 и 29 июня 2021 советы 8 муниципалитетов приняли решения назначить выборы депутатов на 19 сентября 2021 года. Решения будут опубликованы 2 июля 2021 в газете «Севастопольские известия».

Как писал «Севкор», ранее правительство города выделило средства из резервного фонда в размере 9 млн 144 тыс рублей на подготовку и проведение выборов в муниципалитеты.

17 июня горизбирком назначил довыборы депутата заксобрания по одномандатному избирательному округу № 6. Депутат от этого округа Сергей Колбин прекратил свои полномочия в связи с избранием в Совет Федерации РФ.

Дарья Тимофеева

Фото: Севкор