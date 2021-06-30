Севастопольские «утопленники» получат от 50 до 100 тыс рублей

Всего выплаты получат 40 человек

Горожане, чье имущества пострадал в результате подтопления, получат компенсации. Все обратились за выплатами 40 человек, 38 из них получат по 50 тыс рублей и 2 по 100 тыс рублей, — рассказала сегодня на заседании правительства зам главы соцзащиты Елена Бардакова.

Деньги выделены из резервного фонда правительства Севастополя.

«Были рассмотрены все заявления граждан, которые обратились за оказанием материальной помощи в результате потери имущества, частичной или полной. Они были рассмотрены, положительное решение принято», — рассказала Бардакова.

Напомним, за счет обильных осадков в Севастополе в Чернореченское водохранилище поступило около двух миллионов кубометров воды.

Дарья Тимофеева

Фото: соцсети