Путин рассказал о планах привлечь производителей упаковки к расширенной ответственности

Государство тоже будет инвестировать в переработку мусора

В ходе прямой линии, отвечая на вопрос жителей Селенгинска, президент РФ Владимир Путин сообщил, что планируется приходить к расширенной ответственности за утилизацию отходов производителей упаковки.

«Произвел упаковку – и до утилизации отвечай за этот процесс или напрямую утилизируя эту упаковку, либо отчисляя государству необходимые ресурсы, для того чтобы государство делало это своими руками», — сказал глава государства.

Как сообщил президент, около 50% всех отходов составляет именно упаковка, а всего в России в год накапливается порядка 60 млн тонн мусора. Путин также сообщил, что первые шаги по переходу на новую систему обращения отходов сделаны уже сейчас.

«Первые шаги только мы в этом направлении делаем. У нас пошли первые инвестиции на раздельный сбор – это в объеме 10 млн тонн и на переработку, на 3 млн тонн», — рассказал президент.

Также правительство РФ уже в этом году планирует начать строительство мусоросжигательных заводов.

«Сейчас мы приступаем к практической реализации этих задач, намечено строительство пяти заводов, сейчас правительство рассматривает возможность расширить эту программу», — отметил президент, при этом добавив, что от строительства таких объектов уйти не получится, поскольку существуют отходы, которые переработать не представляется возможным.

Напомним, о переполненности полигона в Первомайской балке, а также о необходимости строительства мусороперерабатывающего завода в Севастополе говорили еще в феврале прошлого года.

Дмитрий Островский

Фото: скриншот трансляции на Первом канале