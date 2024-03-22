В Севастополе пройдет серия судов в отношении студентов-взяткодателей из «Ушаковки»

Прокуратурой в севастопольские суды направлено несколько уголовных дел в отношении студентов морского института им. Адмирала Ф. Ушакова по фактам дачи взяток. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Последнего из взяткодателей поймало ФСБ в феврале 2023 года, когда 30-летний севастополец за 20 тыс. рублей купил оценку «удовлетворительно» по английскому языку.

В прокуратуре сообщают, что расследование уголовного дела о взятках в институте продолжается. Возможно, студентов «Ушаковки» ждут новые уголовные дела.

Ранее в прокуратуре уже сообщали о трех подобных случаях.