Россияне увидят, как города Крыма будут выглядеть в будущем

Передвижная бесплатная выставка покажет, как в представлении искусственного интеллекта будут выглядеть крупнейшие города полуострова Крым через 100 лет

С 22 марта по 11 апреля в городах присутствия Сбера будет работать передвижная выставка «Города будущего», которая покажет, как по версии нейросети Сбера Kandinsky могут выглядеть крупнейшие города крымского полуострова через 100 лет.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Благодаря этой экспозиции жители и гости полуострова смогут посмотреть на знакомые города с другой стороны, представить, как Крым будет развиваться в ближайшем будущем и где предстоит жить нашим детям и внукам. Сбер активно сотрудничает с государственными и частными компаниями во всех отраслях от здравоохранения до строительства, запускает ESG-проекты, которые нацелены на долгосрочную перспективу и помогут процветанию Крыма в будущем».

Увидеть «Города будущего» можно:

 с 22 по 27 марта в Симферополе и Севастополе;

 с 28 марта по 3 апреля в Евпатории и Керчи;

 с 4 по 11 апреля в Ялте и Феодосии

Выставочные стенды расположены в Симферополе перед головным офисом Сбера в Крыму на ул. Киевская, 8, в Севастополе перед офисом на ул. Руднева 13-31, в других городах также выставку можно будет увидеть рядом с отделениями Сбера.