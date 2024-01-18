В Севастополе будут судить 30-летнего студента за дачу взятки преподавателю

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении студента, который обвиняется в даче взятки преподавателю.

По версии следствия, 30-летний мужчина являлся студентом Морского института им. вице-адмирала В.А. Корнилова – филиала ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» заочной формы обучения. В феврале 2023 года он передал преподавателю через старосту 20 тыс. рублей в качестве взятки за экзамен по английскому языку.

Преступная деятельность указанных лиц пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Расследование проведено ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Расследование уголовного дела по фактам получения взяток продолжается.

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Ольга Сурикова