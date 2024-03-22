В Севастополе простились с штурмовиком отряда «Шторм Z»

Вчера, 21 марта», в Севастополе простились со стрелком штурмового отряда «Шторм Z» Дмитрием Добрицким.
Дмитрий Добрицкий родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №4, затем в 2018 году Севастопольский судостроительный колледж.
Работал в одной из управляющих компаний города. В 2019 году был осужден и направлен в место отбывания наказания. В 2023 году решил искупить свою вину, заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Дмитрий Добрицкий погиб в бою под Кременной.