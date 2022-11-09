В Севастополе пройдет открытый турнир по регби-7 «Старт Олимпийских надежд»

В воскресенье, 27 ноября, на стадионе им. 200-летия Севастополя состоится открытый турнир по регби-7 «Старт Олимпийских надежд».

В соревнованиях примут участие команды из Севастополя, Симферополя, Феодосии и Ялты в возрастной группе юноши до 17 лет и мужчины старше 17 лет.

Севастопольская городская федерация регби приглашает всех жалеющих принять участие в соревнованиях.

Напомним, женская команда из севастопольского регбийного клуба «Чайка» заняла второе место на Межрегиональных соревнованиях по регби-7 «Олимпийские надежды» среди команд девочек до 16 лет.