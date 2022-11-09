В Севастополе поймали мужчину, ударившего пенсионерку топором по голове

В Севастополе задержали мужчину, который из-за денег ударил пожилую женщину по голове топором.

По версии следствия, 6 ноября 2022 года в ночное время мужчина 1957 года рождения в подпитом состоянии совершил разбойное нападение на пожилую соседку 1948 года рождения. Он потребовал у пенсионерки деньги, а получив отказ, ударил ее топором по голове, забрал денежные средства и скрылся с места преступления.

Следственным отделом ОМВД России по Нахимовскому району г. Севастополя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Напомним, в Симферополе задержан директор ГУП «Севастопольгаз» Александр Подтуркин.