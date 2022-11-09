На старом Севастопольском шоссе уложили новый асфальт

На старом Севастопольском шоссе завершены дорожные работы: от села Орлиное до Храма Воскресения Христова. Возле Байдарских ворот тоже уложили новый асфальт.

Протяженность объекта 5100 метров. Дорогу везде выровняли, обновили асфальтовое покрытие, нанесли разметку, обочины отсыпали песчано-гравийной смесью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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Также, подчеркнул он, закончились ремонтные работы на мосту между селами Озерное и Широкое рядом с Чернореченским водохранилищем. Справились с этим объектом за 4 месяца.

Всего в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дорожники ремонтируют 73 дороги и два мостовых сооружения. Общая протяженность объектов — более 67 км.

Ольга Сурикова