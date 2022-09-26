Севастопольский РК «Чайка» взял серебро на Межрегиональных соревнованиях по регби-7

Женская команда из севастопольского регбийного клуба «Чайка» заняла второе место на Межрегиональных соревнованиях по регби-7 «Олимпийские надежды» среди команд девочек до 16 лет.
Соревнования проходили 24-25 сентября в Анапе. Участие в них приняли 7 команд из Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа.
Победителем турнира стала Сборная Республики Дагестан. Серебряные медали завоевал РК «Чайка» из Севастополя, а бронзу — ДЮСШ «Ровесник» из Крымского р-на Краснодарского края.
Итоговая турнирная таблица соревнований выглядит следующим образом:
🥇Сборная Республики Дагестан
🥈РК «Чайка», г. Севастополь
🥉ДЮСШ «Ровесник», Крымский р-н, Краснодарский край
4️⃣МБУ СШ № 8, г. Сочи
5️⃣Сборная Динского р-на, Краснодарский край
6️⃣«Талисман», Крымский р-н, Краснодарский край
7️⃣Сборная Ростовской области
Напомним, севастопольский полупрофессиональный регбийный клуб «Чайка» занял третье место в чемпионате Южного федерального округа по пляжному регби.
Дмитрий Островский