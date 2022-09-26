Севастопольский РК «Чайка» взял серебро на Межрегиональных соревнованиях по регби-7

Женская команда из севастопольского регбийного клуба «Чайка» заняла второе место на Межрегиональных соревнованиях по регби-7 «Олимпийские надежды» среди команд девочек до 16 лет.

Соревнования проходили 24-25 сентября в Анапе. Участие в них приняли 7 команд из Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа.

Победителем турнира стала Сборная Республики Дагестан. Серебряные медали завоевал РК «Чайка» из Севастополя, а бронзу — ДЮСШ «Ровесник» из Крымского р-на Краснодарского края.

Итоговая турнирная таблица соревнований выглядит следующим образом:

🥇Сборная Республики Дагестан

🥈РК «Чайка», г. Севастополь

🥉ДЮСШ «Ровесник», Крымский р-н, Краснодарский край

4️⃣МБУ СШ № 8, г. Сочи

5️⃣Сборная Динского р-на, Краснодарский край

6️⃣«Талисман», Крымский р-н, Краснодарский край

7️⃣Сборная Ростовской области

Напомним, севастопольский полупрофессиональный регбийный клуб «Чайка» занял третье место в чемпионате Южного федерального округа по пляжному регби.

Дмитрий Островский