В Севастополе пройдет форум вакансий для участников СВО и членов их семей 

Форум «Время возможностей для СВОих» состоится 19 марта 2025 года. Он будет направлен на трудовую и социальную адаптацию участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

Время проведения с 10:00 до 13:00

Место: ГКУ «Центр занятости населения Севастополя» (ул. Руднева, д. 40, холл)

Организаторы: ГКУ «Центр занятости населения Севастополя», Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Севастополю, при поддержке Правительства города Севастополя.

Участники: ГКУ «Центр занятости населения Севастополя»; Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Севастополю; Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя; Работодатели; Комитет по развитию женского предпринимательства Севастопольского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»; Комитет семей воинов Отечества в городе Севастополе; Департамент образования и науки города Севастополя; ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; СФ ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова»;Филиал Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в городе Севастополе; ученики СОШ №29.

Что ожидает участников форума?

Вакансии от работодателей. Компании Севастополя представят свои предложения и помогут с выбором подходящей работы.

Консультации специалистов. Специалисты кадрового центра «Работа России» расскажут, как составить резюме, подготовиться к собеседованию и грамотно использовать цифровую платформу «Работа России», на которой размещены вакансии не только г. Севастополя, но и других регионов России.

Профориентационное тестирование. Участники смогут оценить свои профессиональные навыки и перспективы.

Обучение и повышение квалификации. Участники СВО смогут узнать о программах переподготовки и обучении, доступных как на региональном, так и на федеральном уровне.

Консультации по открытию собственного дела.

Выставка и мастер-классы. Гости форума смогут посетить выставку творческих работ «К 80-ю Победы» и ремесленников города Севастополя. Для детей участников СВО и школьников СОШ № 29 будет организован мастер-класс.

Для справки: в Форуме вакансий примут участие 10 предприятий и организаций. Соискателям предложат более 70 вакансий разной направленности с зарплатой до 80 тысяч рублей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: sev.gov.ru