Губернатор Севастополя: за валом фейковых сообщений о минировании, скорее всего, стоят спецслужбы Украины

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что сегодня на телефон 112 поступили массовые звонки о минировании объектов образования, здравоохранения, культуры и других учреждений Севастополя, в том числе, торговых центров. Такие же звонки поступили в ряд официальных учреждений города на телефоны доверия.

Специальные службы проводят проверку согласно всем необходимым инструкциям.

«Очевидно, что за валом таких фейковых сообщений, скорее всего, стоят спецслужбы Украины. Цель понятна: создать панику и осложнить работу государственных учреждений, добавить работы нашим силовым структурам», — подчеркнул глава города.

Он напомнил, что за подобное «телефонное минирование» можно получить до 5 лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова

Фото: Telegram/Развожаев