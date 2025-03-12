В Крыму госавтоинспекторам пришлось применить оружие для задержания нетрезвого водителя

Погоня произошла поздним вечером 8 марта

В Саках по улице Ленина сотрудники ДПС предприняли попытку остановить автомобиль Опель GTS, который вилял по дороге из стороны в сторону. На требование инспекторов об остановке водитель не отреагировал, а только нажал на газ и попытался скрыться.

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Сотрудники ДПС начали преследование. В попытке уйти от погони нарушитель неоднократно совершал опасные манёвры. К погоне присоединился второй экипаж ДПС.

После предупредительного выстрела в воздух полицейский произвел несколько выстрелов по задним колесам автомобиля. И даже после этого водитель мчался дальше.

Остановить лихача помогло только повторная стрельба уже вторым экипажем ДПС.

Как выяснилось, за рулём находился 48-летний пьяный местный житель.

В настоящее время автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку.

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Ольга Сурикова