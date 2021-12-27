В Севастополе произошло смертельное ДТП возле автовокзала

Водитель остался жив

Сегодня, 27 декабря, в Севастополе произошло ДТП на улице Героев Севастополя, в котором погиб пассажир. Авария произошла в 6:20.

«Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2114, совершил наезд на бордюрный камень, а затем столкнулся с деревом. В результате ДТП пассажир транспортного средства 2001 года рождения погиб на месте», — сообщила замначальника пресс-службы городского УМВД Мария Нажа.

Уточняется, что самого водителя с травмами доставили в больницу.

Напомним, в Севастополе недавно в районе 5-го километра Балаклавского шоссе автомобиль Opel влетел в столб — водитель погиб.

Ольга Сурикова