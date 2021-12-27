В Севастополе возле автовокзала сбили пешехода

Решил проверить удачу и пошел на красный

Сегодня, в Севастополе в 6:30 на улице Вокзальной, в районе дома 11, сбит пешеход, который переходил дорогу по красный свет светофора.

«Водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем «Митцубиси», совершил наезд на пешехода 1983 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу (на неустановленный сигнал светофора)», — сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

В результате ДТП пешеход с различными травмами доставлен в медицинское учреждение, добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня утром в этом же районе десятью минутами ранее произошло смертельное ДТП.

Ольга Сурикова