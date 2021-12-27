Коронавирус в Севастополе: новые данные о заболевших

Уже ниже 60 человек в сутки
В Севастополе по состоянию на 27 декабря зарегистрированы 59 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.
88 человек выписаны после выздоровления.
Умерли 2 человека в возрасте 59 и 69 лет.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 493 человека.
В настоящий момент выздоровели 49 532 человека, 1 826 умерли.
Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.
Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
В Севастополе на утро 27 декабря сделали прививку от коронавируса 272 298 человек. Второй этап вакцинации прошли 257 405 жителей региона.
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 27 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.