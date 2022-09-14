В Севастополе подрядчика оштрафовали на 5 млн рублей за нарушение сроков исполнения госконтрактов

В Севастополе подрядная организация оштрафована на 5 млн рублей за нарушение сроков исполнения государственного контракта по ремонту и благоустройству пешеходной сети Ленинского района Севастополя.

Установлено, что в сентябре 2021 года в рамках госпрограммы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя» между государственным казенным учреждением «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и АО «Севастопольстройпроект» заключен госконтракт на 17,4 млн рублей.

Согласно контракту, должны были быть выполнены работы по ул. Людмилы Павличенко, спуску Сильникова, ул. Марата, ул. Дроздова, ул. Володарского, Троллейбусному спуску и на Красном спуске до 15 декабря 2021 года. Однако по состоянию на указанную дату работы подрядной организацией выполнены менее чем наполовину.

Прокуратура района в отношении АО «Севастопольстройпроект» возбудила дело об админправонарушении.

Мировой судья судебного участка № 12 Ленинского судебного района Севастополя оштрафовал виновное юридическое лицо на 5 млн рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Полное выполнение обязательств по заключенному контракту контролируется прокуратурой, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Севастополе только после вмешательства прокуратуры были погашены долги по исполненным госконтрактам на сумму более 138 млн рублей.

Ольга Сурикова